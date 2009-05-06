Пляжи Севастополя к курортному сезону не готовы

Не все пляжи Севастополя готовы к курортному сезону.

«Проблема готовности пляжей выходит на первый план. И предварительные выводы – неутешительные», – сообщает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрация

По ее данным, санитарное состояние пляжей Солнечный, Песочный, Омега и Парк Победы «не выдерживает критики». «Рядом – обилие закусочных и кафе, зачастую торгующих без разрешений», – отмечается в сообщении.

«Быть может, пора снова передать пляжи и зоны отдыха районам?», – отметил председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН.