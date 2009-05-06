Севастополю обещают горячую воду
11:37, 06 мая 2009Крым
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К 9 мая, Дню Победы, планируется возобновить подачу горячей воды в Севастополе.
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН призвал коммунальные службы обеспечить бесперебойную подачу воды и нормальное давление газа.
На сегодняшний день долг Севастополя за природный газ превышает 55 млн. грн., сообщает пресс-служба администрации.
С.КУНИЦЫН снова выступил за пересмотр тарифной политики в городе. Он призвал руководство ЖКХ и коммунальных предприятий еще раз поднять «тарифный вопрос» на сессиях горсовета.
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