Земли Минобороны и МинАПК планируют отдать крымским татарам

Министерсто охраны окружающей природной среды Украины предлагает изъять для удовлетворения потребностей репатриантов земельные участки у Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Украинской академии аграрных наук.

«Подготовлен проект распоряжения Кабмина относительно возможности изъятия земельных участков у этих структур», - отмечается в сообщении Минприроды.

О скольких гектарах идет речь, в информации не уточняется.

Также подготовлен проект распоряжения украинского правительства «о предоставлении разрешения на принятие решений относительно изъятия, передачи в собственность и аренду с изменением целевого назначения» земельных лесных участков ориентировочной площадью 27 гектаров на территории Изобильненского сельского совета автономии.