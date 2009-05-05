В Ялте - новый прокурор
17:16, 05 мая 2009Крым
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Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил Сергея САМОЙЛИКА прокурором Ялты.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Как отмечается на сайте прокуратуры Крыма, С.САМОЙЛИК (1972 года рождения) работал в органах прокуратуры Киева.
Последнее место работы – первый заместитель прокурора Шевченковского района Киева.
Как сообщалось, с 27 марта Ростислав ПРОЦИК согласно поданному рапорту освобожден от должности прокурора Ялты.
30 марта Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении экс-прокурора дело по ч.2. ст. 368 Уголовного кодекса – получение взятки в крупном размере.
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