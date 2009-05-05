Политологи не сомневаются в досрочных выборах в парламент

Украинские политологи считают досрочные выборы в Верховную Раду вполне реальными, однако их сроки будут зависеть от даты проведения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время пресс-конференции директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что Конституционный Суд Украины не дал четкого ответа на представление Президента относительно полномочий новой коалиции вносить кандидатуру премьер-министра. «Конституционный Суд умыл руки, и отошел от проблемы», - сказал эксперт.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что Президент признал, что после решения КС он не имеет безукоризненных юридических оснований, чтобы принять решение о роспуске ВР. При этом, по словам политолога, с политической точки зрения Президент прав, поскольку в ВР нет дееспособной коалиции, и сомнительна легитимность правительства. «Я не исключаю, что Президент может воспользоваться правом начала консультаций с ведущими парламентскими силами, зная, что часть ВР - за досрочные парламентские выборы», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, именно эти консультации могут продвигать идею досрочных парламентских выборов. «Никто не сомневается в том, что этот парламент не сможет прожить полную каденцию», - сказал он. В то же время, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, проведение досрочных выборов в ВР тесно связано с датой президентских выборов. Он отметил, что когда КС определится с этим вопросом, то дата досрочных выборов в ВР и будет определена.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ заметил, что если КС не даст четкого определения относительно даты проведения президентских выборов, то они состоятся 25 октября 2009 года.

При этом он не исключил, что именно в этот день состоятся и досрочные парламентские выборы. «И именно нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о проведении досрочных выборов», - сказал политолог.

В то же время, по мнению В.КАРАСЁВА, если выборы Президента состоятся позже, чем в октябре, то досрочные парламентские выборы состоятся раньше. «Досрочные выборы в ВР либо состоятся во время президентских выборов 25 октября, либо раньше, если дата выборов Президента будет изменена», - сказал он.

Политолог также не исключил, что осенью ряд политических сил будут пытаться снова выразить недоверие премьер-министру, что и приведет к проведению одновременных досрочных выборов Президента и Верховной Рады 25 октября.