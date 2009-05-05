Моряки Украины и России пройдут плечом к плечу 9 мая в Севастополе

16:04, 05 мая 2009
Крым
0 0

Парад победителей

Украинские и российские моряки, празднуя 64-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая в одном парадном строю в Севастополе. 

Об этом сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны Украины. 

Парад победителей пройдет на площади Нахимова.

"Вместе с украинскими военными моряками торжественным маршем по улицам города пройдут парадные расчеты Черноморского флота Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

Вечером 9 мая в Севастополе будет организован праздничный салют.  

По данным главы городской государственной администрации Сергея КУНИЦИНА, сегодня в Севастополе проживают 4100 непосредственных участников боевых действий и 26 тысяч участников Великой Отечественной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter