Рескомзем просит жаловаться на нотариусов

Республиканский комитет по земельным ресурсам призывает граждан, которые столкнулись с отказом нотариусов удостоверять сделки по отчуждению земучастков, обращаться по телефону «горячей» линии: 8 (0652) 22-83-10.

В Крыму, как и в большинстве других регионах Украины, несмотря на утвержденные Кабинетом министров новые формы государственных актов на землю, пока продолжают выдавать старые бланки. Некоторые нотариусы отказываются удостоверять сделки, сообщает заместитель начальника юридического отдела Рескомзема Ася ДОЛЯНОВСКАЯ.

Рескомитет по земельным ресурсам достиг предварительной договоренности с Министерством юстиции Крыма о том, что вопрос «будет разрешен с учетом интересов граждан».

12 ноября 2008 года Кабинет министров Украины утвердил новые формы бланков госактов.