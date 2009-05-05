Inkerman увеличил продажу на 60%

Продажи вин торговой марки INKERMAN за первый квартал 2009 года выросли на 60% – до 1,04 млн. л по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Инкерманский завод марочных вин».

Большую часть роста в 2009 году обеспечила выведенная на рынок менее года назад коллекция молодых вин от TM Inkerman. За 3 месяца реализовано 333,08 тыс. л вин этой коллекции.

Справка УНИАН. Инкерманский завод марочных вин (ИЗМВ) – предприятие классического виноделья Крыма, которое специализируется на производстве сухих марочных вин. Общая площадь винных подвалов ИЗМВ составляет 5,5 га.

Первый национальный винодельческий холдинг (ПНВХ), который входит в состав корпорации «Логос» (Днепропетровск), как управляющая структура объединяет лидеров украинского виноделия: ООО «Инкерманский завод марочных вин» (Севастополь, АР Крым), АПФ «Таврия» (Новая Каховка, Херсонская обл.), а также первичные базы виноделия: ООО «Качинский+» (АР Крым, Севастопольская зона виноделия) и ЗАСО «Черноморец» (АР Крым, Бахчисарайский р-н), совхоз-завод им. Полины Осипенко. Общая площадь виноградников холдинга составляет более 4 тыс. га.

Первый национальный винодельческий холдинг является владельцем торговых марок INKERMAN, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX». С 2005 года ПНВХ является эксклюзивным поставщиком продукции Remy Cointreau в Украине (коньяки «Remy Martin», ликеры «Cointreau» шампанское «Piper-Heidsieck», бренди «Metaxa»).