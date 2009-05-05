Погода в Украине на среду

6 мая в Украине ожидается переменная облачность. В восточной части, а утром и днем и в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°, в западных областях и на юге Крыма 13-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

В Киевской области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем около 20°.