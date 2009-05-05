В Никите цветут тюльпаны и ирисы
13:27, 05 мая 2009Крым
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Ботсад приглашает на выставку
В Никитском ботаническом саду (пгт Никита, Ялта, Крым) проходит выставка тюльпанов.
На ежегодной весенней выставке можно увидеть коллекцию из более чем 150 различных сортов тюльпанов отечественной и зарубежной селекции.
Выставка будет работать, ориентировочно, до 9 мая.
Кроме того, в ботсаду начинают цвести ирисы. Как ожидается, эта выставка продлится две недели.
Стоимость билета в Никитский ботсад составляет 12 грн. для взрослых и 6 грн. для детей.
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