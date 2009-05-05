Цены на новостройки в Крыму упали

Цены на первичном рынке жилой недвижимости на территории полуострова Крым (Украина) из-за мирового финансового кризиса с сентября 2008 года упали на 55%, говорится в аналитических материалах консалтинговой компании Macon Realty Group, специализирующейся на сегменте курортной недвижимости России и стран Восточной Европы, сообщает РИА Новости.

"По сравнению с сентябрем 2008 года, они (цены на первичном рынке жилой недвижимости на территории полуострова Крым) уже снизились на 55% и составляют сейчас, в среднем, около 1,6 тысячи долларов за квадратный метр", - говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, наиболее высокая стоимость квадратного метра в новостройках отмечена в городах Ялта (3,15 тысяч долларов) и Алушта (2,05 тысяч долларов), а наиболее низкая - в Евпатории (1,4 тысяч долларов) и Севастополе (1,35 тысяч долларов).

"Спросом на первичном рынке недвижимости Крыма сейчас пользуются только квартиры малых площадей (1- и 2-комнатные) в объектах эконом-класса с наиболее близкими сроками сдачи. Сейчас спрос на 90% формируется гражданами Украины в целях переезда или улучшения жилищных условий. Ранее основными потребителями были жители России (около 50% в общем объеме спроса), а основными целями покупки - инвестиции (порядка 30%) и приобретение летней резиденции (45%)", - говорится в материалах компании.

По оценкам MACON Realty Group, несмотря на практически двукратное снижение цен, оживления спроса на первичном рынке городов Крыма до конца года не произойдет.

"По нашим прогнозам, цены на рынке снизятся еще на 10-15% до конца 2009 года, а из комы рынок начнет выходить только во втором полугодии 2010 года", - отмечает компания.

При этом, эксперты подчеркивают, что "ситуация на рынке недвижимости Крыма является значительно более тяжелой, чем в российских курортных городах - Сочи, Анапе, Геленджике или Туапсе".

"На российской стороне Черноморского побережья цены упали, в среднем, на 15-20%, а доля замороженных проектов не превышает 10%", - отмечено в сообщении.

По данным компании, в Крыму заморожено 80% новостроек, а остальные 20% строятся темпами в четыре раза ниже заявленных.

Сейчас на разных стадиях строительства на территории полуострова Крым находится около 250 объектов жилой недвижимости, общая площадь которых превышает 3 миллиона квадратных метров, отмечается в исследовании компании.