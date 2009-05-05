Объединение «Крымводоканал» решили ликвидировать
Постановление правительства
Совет министров Крыма решил ликвидировать республиканское объединение производственных предприятий «Крымводоканал».
Об этом говорится в постановлении правительства автономии, размещенном на его официальном сайте.
Причиной для ликвидации послужило отсутствие у структурных подразделений предприятия чистой прибыли, необходимой для отчисления на содержание объединения, отмечается в постановлении.
Решение о ликвидации также принято с учетом обращений производственных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства автономии о выходе из состава объединения
Провести процедуру ликвидации Совмин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
*** Производственное объединение «Крымводоканал» (Симферополь) предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в автономии.