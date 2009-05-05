Над Крымом поднимут 65 красных флагов

В честь 65-й годовщины освобождения Крыма от фашистских захватчиков в 65-ти точках полуострова 7-8 мая будут установлены Знамена Победы.

Об этом сообщает организатор акции – Крымский Союз левых сил.

«Красные полотнища будут установлены на господствующих высотах Крымского полуострова, в памятных местах крупнейших населенных пунктов АРК и в Севастополе», – отмечают в СЛС.