Над Крымом поднимут 65 красных флагов
12:22, 05 мая 2009Крым
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В честь 65-летия освобождения
В честь 65-й годовщины освобождения Крыма от фашистских захватчиков в 65-ти точках полуострова 7-8 мая будут установлены Знамена Победы.
Об этом сообщает организатор акции – Крымский Союз левых сил.
«Красные полотнища будут установлены на господствующих высотах Крымского полуострова, в памятных местах крупнейших населенных пунктов АРК и в Севастополе», – отмечают в СЛС.
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