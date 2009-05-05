Над Крымом поднимут 65 красных флагов

12:22, 05 мая 2009
Крым
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В честь 65-летия освобождения

В честь 65-й годовщины освобождения Крыма от фашистских захватчиков в 65-ти точках полуострова 7-8 мая будут установлены Знамена Победы.

Об этом сообщает организатор акции – Крымский Союз левых сил.

«Красные полотнища будут установлены на господствующих высотах Крымского полуострова, в памятных местах крупнейших населенных пунктов АРК и в Севастополе», – отмечают в СЛС.

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