Троллейбусы остановились

Сотрудники «Крымтроллейбуса» сегодня в Симферополе организовали забастовку с требованием уволить Геннадия СМИРНОВА с должности исполняющего обязанного генерального директора предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, вдоль главного проспекта города стоят порядка 20 троллейбусов. На некоторых – плакаты: «Смирнов, руки прочь от «Крымтроллейбуса» и «Спасите «Крымтроллейбус» от Смирнова». Акция началась около 9.00 и продлится, предположительно, до 13.00.

По данным водителей, в целом сегодня в Симферополе бастуют порядка 90 городских троллейбусов, в акции протеста также участвуют более 30 троллейбусов на трассе Симферополь-Ялта.

Около сотни сотрудников предприятия находятся в центре Симферополя. «Мы требуем отставки генерального директора Геннадия СМИРНОВА за действия, направленные на развал троллейбусного парка. Имеется в виду привлекательная территория первого парка. А там территория – гектаров пять земли в центре Симферополя», – сообщил УНИАН водитель троллейбуса Виталий ЯРУШ.

Работники предприятия также жалуються на задержку зарплат за три месяца, на сокращения. «Увольняют всех налево-направо», – сказал В.ЯРУШ.

С бастующими встретился представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Троллейбусникам предложено изложить требования в письменном виде. Достигнута договоренность о встрече во второй половине дня с коллективом «Крымтроллейбуса» в присутствии руководителя предприятия.

Комментарий Г.СМИРНОВА по телефону получить не удалось. В приемной сообщили, что он отсутствует, и предложили перезвонить позже.

Справка. В декабре 2008 года Хозяйственный суд Крыма ввел процедуру санации в отношении «Крымтроллейбуса» в рамках рассматриваемого дела о банкротстве предприятия.

В марте 2009 года Верховная Рада Крыма назначила экс-генерального директора «Крымтроллейбуса» Петра КАЩАВЦЕВА председателем Республиканского комитета по физической культуре и спорту.