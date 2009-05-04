Рейдеры пытались захватить судоремонтный завод Министерства обороны Украины

В Севастополе предпринята попытка рейдерского захвата объектов общества с ограниченной ответственностью «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист», находящегося в сфере управления Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам директор предприятия Владислав ГОЛУБОВСКИЙ.

«15 человек в специализированной одежде дважды пытались захватить объекты предприятия для того, чтобы после взять их под охрану, но благодаря активным действиям охранников завода это им не удалась», - сказал В.ГОЛУБОВСКИЙ.

«Мы не предполагали, что будет применена сила со стороны структуры, которая пыталась завладеть нашим имуществом, поэтому в ходе инцидента пострадали люди, и только по чистой случайности обошлось без жертв», - добавил директор завода.

При этом он уточнил, что на один из объектов, находящийся не на основной территории «Металлиста», представителям неизвестной структуры все же удалось прорваться и забаррикадироваться. «Благодаря сотрудникам Балаклавского райотдела УМВД Украины в городе Севастополе этот объект удалось освободить от рейдеров, и сейчас он опечатан и находится под охраной милиции», сказал директор.

В.ГОЛУБОВСКИЙ сообщил, что руководство предприятия «уже обратилось в правоохранительные органы Севастополя с просьбой расследовать данный инцидент и выявить его виновников». Кроме того, дирекция предприятия с целью избежать повторения попыток рейдерского захвата уже предприняла дополнительные меры для усиления охраны объектов.

По данным, представленным журналистам руководством «Металлиста», в 2003 году не имеющее долгов перед бюджетом и по выплате заработной платы тогда еще государственное предприятие Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» было присоединено к Феодосийскому судомеханическому заводу, который имел большую задолженность перед партнерами и по зарплате. В результате Феодосийский СМЗ для их погашения передал коммерческим структурам имущество «Металлиста» на сумму свыше 13 млн. грн.

С целью сохранения предприятия и реализации права участия в аренде имущественного комплекса завода работники 22 декабря 2003 года приняли решение о создании хозяйственного общества ООО «Трудовой коллектив Балаклавского судоремонтного завода «Металлист».

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением остановил передачу имущества коммерческим организациям и отменил мировые соглашения между Феодосийским СМЗ и его кредиторами, а в конце 2006 года решением Хозяйственного суда города Севастополя был отменен и приказ о присоединении «Металлиста» к Феодосийскому судомеханическому заводу.

Точку в незаконной передаче имущества предприятия поставил Верховный суд Украины, который своим постановлением отменил объединение БСРЗ «Металлист» и ФСМЗ с приведением сторон в первоначальное состояние, то есть, до издания приказа. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В результате целостный имущественный комплекс завода на законных основаниях возвращен трудовому коллективу.

В настоящее время между Региональным отделением Фонда государственного имущества в АРК и Севастополе и ООО «ТК БСРЗ «Металлист» заключен договор аренды целостного имущественного комплекса ГП БСРЗ «Металлист». На данный момент «Металлист» в состоянии выполнить практически все виды судоремонтных работ - как корпусов, так и электромеханического оборудования, а также остальных систем и механизмов кораблей. Среди основных целей и задач предприятия – поддержание технической готовности кораблей и судов Военно-Морских Сил и морских частей Пограничных войск Украины, а также организация яхтенного центра со стоянкой и сервисным обслуживанием мирового уровня.