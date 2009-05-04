На сотрудников одной из больниц Крыма завели дело
13:38, 04 мая 2009Крым
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Ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК
В отношении должностных лиц одной из районных больниц Крыма возбуждено уголовное дело. На основании поддельных документов они перечислили частному предпринимателю почти 200 тысяч гривен бюджетных средств за рентген-аппарат, который так и не поступил.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Прокуратура возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
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