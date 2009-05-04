На сотрудников одной из больниц Крыма завели дело

В отношении должностных лиц одной из районных больниц Крыма возбуждено уголовное дело. На основании поддельных документов они перечислили частному предпринимателю почти 200 тысяч гривен бюджетных средств за рентген-аппарат, который так и не поступил.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прокуратура возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.