Горноспасатели оказали помощь 4 заблудившимся в Крыму туристам

Сотрудники Ялтинского горно-поискового спасательного отряда Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций оказали помощь четырем заблудившимся в Крыму туристам из Харькова.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, информация о происшествии поступила к спасателям накануне вечером.

Харьковчане отстали от группы туристов. В тумане при спуске с дамбы они сбились с дороги. «Отряд не заметил потери бойцов и спокойно отправился дальше», - сообщили в МЧС.

Горноспасатели транспортировали 4 туристов по крутому склону к безопасному месту.

«Харьковская туристическая фирма организовала поход, собрав желающих по Интернету. Группа не зарегистрирована в спасательных службах, что говорит о «высоком профессионализме» организаторов», - отметили в МЧС.

Спасатели говорят, что у отставших туристов не было даже телефона руководителя группы.