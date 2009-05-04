В горах Крыма погиб мужчина
13:19, 04 мая 2009Крым
1 0
Пролетел 210 метров и упал на камни
Мужчина погиб в результате падения с горы Сокол в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация об инциденте поступила к спасателям накануне.
«Мужчина пролетел 210 метров и упал на камни», - говорится в сообщении.
На место происшествия направили бойцов МЧС Феодосии и Судака.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter