В горах Крыма погиб мужчина

Мужчина погиб в результате падения с горы Сокол в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация об инциденте поступила к спасателям накануне.

«Мужчина пролетел 210 метров и упал на камни», - говорится в сообщении.

На место происшествия направили бойцов МЧС Феодосии и Судака.