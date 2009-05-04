Фестиваль «Победили вместе» открывается в Севастополе

В Севастополе сегодня открывается V Международный фестиваль теле- и радиопрограмм «Победили вместе», посвященный 65-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 64-й годовщине победы народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя оргкомитета фестиваля, генеральный директор Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании Александр СКРИПНИЧЕНКО, целью фестиваля является активизация освещения в СМИ величия подвига народов стран антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии, содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее готовности противостоять любым проявлениям экстремизма и терроризма, а также повышению профессионального мастерства творческих работников телевидения и радио.

К участию в фестивале приглашены творческие группы Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, ГТРК «Всемирная служба, Украинское телевидение и радиовещание», ГТРК «Культура», все областные и региональные государственные телерадиокомпании страны, негосударственные телерадиокомпании Украины, телерадиокомпании из ближнего и дальнего зарубежья, в частности, из Азербайджана, Казахстана, Болгарии, России, Франции, Китая, Узбекистана, Беларуси.

Жюри просмотрит более 120 работ в номинациях: «Этих дней не стихнет слава», «Неприступный для врагов» (к 65-летию освобождения Севастополя), «У войны не женское лицо», «Дети войны», «Родина. Честь. Долг», «Боевое братство» (к 20-й годовщине вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан), «Мир без терроризма», «Летопись великого подвига».

Программой фестиваля предусмотрены творческие семинары, профессиональные дискуссии, круглые столы и тому подобное. Учредителями и организаторами фестиваля являются Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, Министерство обороны Украины, Севастопольская городская государственная администрация, Севастопольский городской совет, Севастопольская региональная государственная телерадиокомпания, Ассоциация работников СМИ Украины, Государственный комитет Украины по делам ветеранов.

Справка УНИАН. Фестиваль проводится на базе Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании с 2005 года.