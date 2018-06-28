В Крыму ожили статуи (фоторепортаж)

В Евпатории на два дня ожили скульптуры.

Вот уже второй год подряд в начале мая в городе проходит Чемпионат живых статуй.

В нынешнем году на соревнования приехали более 70 артистов из разных стран. Это в два раза больше, чем собрал похожий турнир в Аргентине, говорят крымчане.

– В 2008-ом у нас было 43 скульптуры, в этом году количество «экспонатов» увеличилось до 77-ми. Это своеобразный рекорд Украины, мы им гордимся. Так, в Буэнос-Айресе в этом году прошел чемпионат, где удалось собрать 37 живых скульптур, – сообщил УНИАН директор Евпаторийского городского центра досуга Виктор АРИХИН.

В Евпатории представлены целые эпохи – от античности до современности. Среди созданных актерами образов: царственные особы, ангелы, музы, воины, писатели, художники, литературные персонажи.

Так, «ожили» император Нерон, князь Ярослав Мудрый, императрица Екатерина II, муза комедии Талия и муза трагедии Мельпомена, поэт Александр Пушкин и писатель Николай Гоголь, главный герой романов Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Остап Бендер и персонажи гоголевской повести «Вий» - Хома Брут и панночка.

– В чемпионате принимают участие и мимы, – отметил В.АРИХИН. – Они очень украшают соревнования. Ведь, если выставить только «скульптуры», будет, наверное, скучно.

Оживить «статую» мог любой, кто бросал монету или купюру: актеры совершали какое-нибудь движение, с ними можно было сфотографироваться. А вот говорить скульптурам запрещено.

Чтобы наложить грим на тело и лицо актеров требуется от 15-ти минут до часа (и более). Смывается краска очень легко.

Организаторы открытого Чемпионата живых скульптур – власти Евпатории и местный центр досуга.

Фото УНИАН-Крым