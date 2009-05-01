Главе крымского обкома Компартии предлагают поставить памятник

Памятник первому секретарю Крымского обкома Компартии (в 1961-1967 годах), Герою Социалистического Труда Ивану Лутаку предлагает установить в Симферополе лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ.

Сегодня нардеп объявил о начале сбора средств на строительство памятника, сообщает пресс-служба рескома Компартии.

Памятник Лутаку коммунисты хотят установить рядом с памятником Кириченко в сквере, которому будет присвоено имя первых секретарей Крымского обкома Компартии, Героев Социалистического Труда.

Среди заслуг Лутака – начало строительства Северо-Крымского канала, первые крупные системы орошения, высокая культура земледелия, хорошие урожаи и высокая продуктивность животноводства.

«ЮЩЕНКО поднял руку на нашу историю. По его указанию на Украине под угрозой сноса оказались памятники советской эпохи, но мы не позволим этому кощунству состояться», – сказал Л.ГРАЧ.

Он подчеркнул, что коммунисты намерены «создавать новые памятники великим советским деятелям». «С одной стороны – это наша искренняя благодарность за их трудовой подвиг, с другой стороны – это наш протест против власти, которая хочет перелицевать историю, подвергнуть ее забвению. Мы будем воздвигать памятники героям советской эпохи, в том числе и в пику всем этим новоявленным Иванам, родства не помнящим», – заявил главный коммунист Крыма.

***Иван Лутак родился 3 июня 1919 года в селе Комаровка Киевской области.

После окончания Казахстанского сельскохозяйственного института и учебы в Военной Академии им. Ворошилова ушел на фронт. В марте 1944 года был тяжело ранен.

С 1947 года Лутак на протяжении нескольких десятилетий трудился на руководящих партийных и хозяйственных должностях.

С 1961 года по 1967 год работал первым секретарем Крымского обкома Компартии.

В 1967-1976 годах избирался секретарем, вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. С 1976 по 1988 год работал первым секретарем Черкасского обкома. Затем вышел на пенсию.

В 1999 году за значительный вклад в социально-экономическое развитие Крыма Лутаку присвоено звание «Почетный крымчанин».

Последнее время Лутак жил в Киеве. Умер в январе 2009-го года.