Крымские татары хотят восстановить историческую топонимику

В Крыму должна быть создана специальная комиссия по восстановлению исторической топонимики полуострова, считают в крымскотатарском Меджлисе.

Этот вопрос обсуждался во время встречи лидера Меджлиса, народного депутата Мустафы ДЖЕМИЛЕВА с Постоянным представителем Президента Украины в автономии Леонидом ЖУНЬКО, сообщили в пресс-службе Меджлиса.

В состав комиссии должны войти члены Национальной академии наук Украины, представители правительства и парламента страны, а также члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте, считают в Меджлисе.

«М.ДЖЕМИЛЕВ рекомендовал постпреду главы государства обратиться к Президенту с предложением о создании в Крыму специальной комиссии», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, руководитель Меджлиса заявил о необходимости скорейшего рассмотрения проекта закона «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку».

По словам М.ДЖЕМИЛЕВА, еще до президентских выборов Виктор ЮЩЕНКО обещал, что проект обретет законную силу, но «вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки».