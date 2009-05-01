Симферополь празднует Первомай (фото)

Около 15 тысяч человек, в том числе руководители Крыма, приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе, сообщают работники правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, шествие открыли сторонники Компартии, за ними шли активисты «Единого центра», Партии регионов, «Русского блока», Русской общины Крыма, СДПУ(О), партии «Союз», Народной партии, Соцпартии, Блока Витренко, спортсмены, ветераны.

Коммунисты несли транспаранты: «Фашизм не пройдет», «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы сила», «Защитим русский язык»; «единоцентристы» шли под лозунгами: «Росту цен – нет», «Банки, верните наши деньги», «Дорогам – ремонт, улицам – свет»; «регионалы»: «Деньги государства не банкам, а заводам», «союзовцы» и эсдеки выступали против НАТО.

Активисты Русской общины и «Русского блока» требовали союза с Российской Федерацией. Они несли большой российский флаг (размер – более 30 кв. метров), портреты руководителей РФ – Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Владимира ПУТИНА.

«Этот праздник объединяет людей. Мероприятие проходит в хорошей обстановке, это гораздо лучше и понятнее, чем когда проходят акции с перекрытием дорог и блокированием зданий, которые мешают нормальному функционированию транспорта и передвижению людей. А цели и задачи, в принципе, одни и те же: как сделать жизнь лучше, как решить проблемы, которые сегодня есть», – сказал журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Движение автотранспорта в центре Симферополя на время проведения демонстрации было приостановлено.

Празднование Первомая продолжается в парках и скверах города.