15 тысяч человек вышли на демонстрацию в Симферополе

Около 15 тысяч человек, в том числе руководители Крыма, приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе, сообщают работники правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, шествие открыли сторонники Компартии и «Союза левых сил», за ними шли активисты «Единого центра», Партии регионов, «Русского блока», Русской общины Крыма, СДПУ(О), партии «Союз», Народной партии, Соцпартии, Блока Витренко, спортсмены, ветераны.

Коммунисты несли транспаранты: «Фашизм не пройдет», «Украина, Россия, Беларусь – вместе мы сила», «Защитим русский язык»; «единоцентристы» шли под лозунгами: «Росту цен – нет», «Банки, верните наши деньги», «Дорогам – ремонт, улицам – свет»; «регионалы»: «Деньги государства не банкам, а заводам», «союзовцы» и эсдеки выступали против НАТО.

Активисты Русской общины и «Русского блока» требовали союза с Российской Федерацией. Они несли большой российский флаг (размер – более 30 кв. метров), портреты руководителей РФ – Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Владимира ПУТИНА.

«Этот праздник объединяет людей. Мероприятие проходит в хорошей обстановке, это гораздо лучше и понятнее, чем когда проходят акции с перекрытием дорог и блокированием зданий, которые мешают нормальному функционированию транспорта и передвижению людей. А цели и задачи, в принципе, одни и те же: как сделать жизнь лучше, как решить проблемы, которые сегодня есть», – сказал журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Движение автотранспорта в центре Симферополя на время проведения демонстрации было приостановлено.

Празднование Первомая продолжается в парках и скверах города.