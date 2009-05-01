Киевлянин сорвался со скалы в Крыму
12:55, 01 мая 2009Крым
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С травмами в больнице
Житель Киева сорвался со скалы в ялтинском регионе Крыма, в результате чего получил многочисленные травмы.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел во время восхождения на гору группы из трёх киевлян.
Мужчина упал с высоты 15-20 метров. «С помощью альпинистского снаряжения пострадавшего транспортировали по крутому скальному рельефу и передали бригаде «скорой помощи», - отметили в МЧС.
Киевлянин, 1960 года рождения, доставлен в Ливадийскую больницу.
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