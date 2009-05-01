Хулиган прутом избил милиционера
12:50, 01 мая 2009Крым
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Тот отстреливался
В Севастополе во время задержания правонарушителя получил телесные повреждения сотрудник милиции.
Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 30 апреля сотрудник милиции, пребывая на службе в гражданской одежде, пытался пресечь хулиганские действия местного жителя.
Правонарушитель оказал сопротивление: металлическим прутом нанес телесные повреждения милиционеру.
Правоохранитель для задержания хулигана был вынужден применить пистолет для стрельбы резиновыми пулями. Нападающий задержан.
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