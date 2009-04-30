«Черноморнефтегаз» в І квартале увеличил прибыль в 7 раз

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,176 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Черноморнефтегаз» увеличил чистый доход на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 223,046 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 6,69% – до 283,704 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаз» находятся в управлении НАКа.