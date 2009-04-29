Доллар на межбанке уступил гривне

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0625/8,0945 грн., к 12:00 сузился спрэд – 8,082/8,094 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,081/8,089 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,80 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2416/0,2434 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2431/0,2440 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2435/0,2442 грн. В России курс доллар-рубль упал и составил 33,10 рублей (-0,4400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3190/1,3192 долл., а к 14:30 выросли до 1,3258/1,3260 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6280/10,6845 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6525/10,6800 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 10,7075/10,7320 грн.