Ученик притащил гранату в школу

В Крыму старшеклассник принес в школу боевую гранату. Ученик хотел продемонстрировать боеприпас военруку, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

16-летний школьник обнаружил гранату в стене бывшей котельной на территории фермы.

"В обнаруженном предмете преподаватель признал боевую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, целую и в любой момент готовую взорваться", - сообщили спасатели.

150 учеников и преподавателей школы в селе Сенокосное Раздольненского района автономии были эвакуированы из здания на безопасное расстояние.

Пиротехническая группа МЧС уничтожит боеприпас в ближайшее время.

С начала года в Украине из-за попыток самостоятельно извлечь взрывоопасные предметы погибли 4 человека, из которых 2 - дети.