Возле Евпатории подняли самый большой флаг флота Украины

Самый большой военно-морской флаг (размером 4 на 6 метров) подняли сегодня над зданием штаба Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины в поселке Новоозерном возле Евпатории.

Как сообщили в пресс-центре командования ВМС, так военные моряки отметил годовщину поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и над Севастопольской крепостью в апреле 1918 года.

Самый большой военно-морской флаг и государственный флаг Украины такого же размера для национальных ВМС был изготовлен в Горловке Донецкой области шефами военных моряков.