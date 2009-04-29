Фестиваль туристической журналистики пройдет в Крыму

13-16 мая в Ялте пройдет IV Фестиваль туристической журналистики Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации курортологов Украины Бронислав ОМЕЦИНСКИЙ.

Участниками фестиваля станут 30 представителей СМИ из Киева, Донецка, Днепропетровска, Львова, АР Крым, которые активно освещают туристическую тематику.

«Акцией мы привлечем внимание к нашим туристическим возможностям», – отметил Б.ОМЕЦИНСКИЙ.

По его словам, фестиваль – это важное мероприятие для развития внутреннего и въездного туризма и уникальная возможность прорекламировать туристические возможности региона.

Глава ассоциации журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» Игорь СЛИСАРЕНКО отметил, что впервые фестиваль пройдет перед началом летнего туристического сезона, а не после него. Традиционно форум проводили осенью ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября.

Впервые мероприятие организовано без привлечения средств госбюджета. «Нашлись спонсоры, которые поддержали проведение фестиваля», - сказал И.СЛИСАРЕНКО.

В ходе фестиваля будут проводиться экскурсии для журналистов, круглые столы, пресс-конференции с участием руководства Министерства курортов и туризма Крыма и ведущих отечественных туроператоров.

Организаторами IV Фестиваля туристической журналистики Украины является Ассоциация журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» при поддержке Государственного комитета туризма и курортов, Национального совета по культуре и духовности при Президенте Украины и Министерства курортов и туризма Крыма.