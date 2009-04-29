Литвин превратил бы весь Крым в СЭЗ
17:02, 29 апреля 2009Крым
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Но не в том плане, чтобы эта была дыра
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддерживает идею создания свободной экономической зоны в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.
По словам спикера, пора прекратить разговоры о том, что Крым является центром дестабилизации, и нужно навести экономической порядок в автономии.
«Крым нужно бы сделать свободной экономической зоной, но не в том плане, чтобы эта была дыра, через которую завозились без любых уплат налогов отходы, которые у нас называют продуктами питания», - сказал глава парламента.
Он убежден, что Крыму нужно развитие в плане «рекреации, туризма, лечения, отдыха».
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