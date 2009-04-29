Литвин: будет – как Бог даст

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что решение Конституционного Суда по представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о порядке формирования правительства коалицией фракций не изменит ситуацию в государстве к худшему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Будет – как будет, а будет – как Бог даст. Но хуже не будет», – отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, всех интересует, кто будет главной властью в Украине. «В самом запросе Президента (в КС) содержится позиция, что он признает наличие коалиции. Вопрос как сформулирован? В результате создания новой коалиции должна ли она вносить кандидатуру премьера. Речь идет не о коалиции, она мало кого по большому счету интересует. Интересует, кто будет главной властью в стране, а главная власть в стране у того, у кого финансы», – отметил спикер.

«Даже если гипотетически представить, что решение суда будет такого содержания – необходимо подать кандидатуру. Подадут. Что, это правительство уйдет, если кто-то очень сильно желает, чтобы оно ушло, или не желает, чтобы оно ушло?», – сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя опасения некоторых экспертов относительно того, что решение КС по данному вопросу даст основания В.ЮЩЕНКО досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и назначить внеочередные парламентские выборы, В.ЛИТВИН сказал, что указ можно принять, но вопрос - как его реализовать.

Глава парламента также добавил: «На каком законе избирать? Если не будет изменен этот закон, я даже могу фамилии на 50% позаписывать, кто будет сидеть в парламенте. То же самое будет, да? Если в нынешнем составе (парламента) нужны героические усилия для того, чтобы усадить за работу, то что тогда будет?».

Развивая тему, В.ЛИТВИН отметил, что перед тем, как принимать решения, нужно «посчитаешь развитие событий на три-пять шагов вперед». «Потому что принять можно всё. Можно запретить, чтобы солнце всходило…», – сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Конституционный Суд обнародует принятое 28 апреля решение по делу о конституционном представлении главы государства относительно официального разъяснения положения части восьмой статьи 83 Конституции Украины в системной связи с положениями частей шестой, седьмой статьи 83, пункта 9 части первой статьи 106, частей третьей, четвертой статьи 114 Конституции Украины (официальное разъяснение Конституции Украины в части полномочий коалиции по формированию правительства Украины).