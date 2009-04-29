Янукович возглавляет рейтинг кандидатов в Президенты – опрос

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает возглавлять рейтинг кандидатов на должность Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “ФОМ-Украина”.

По данным генерального директора “ФОМ-Украина” Александра БУХАЛОВА, наивысший рейтинг - почти 22% - имеет лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

На втором месте остается премьер-министр Украины, лидер одноименного политического блока Юлия ТИМОШЕНКО (15,3%).

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК с 13,8% уверенно утвердился на третьей позиции.

По данным опроса, за председателя Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО на выборах Президента готовы проголосовать 4,8% избирателей, за спикера Верховной Рады, лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА (3,5%).

Как отметил А.БУХАЛОВ, во время опроса респондентам не задавали вопрос об их симпатиях в случае проведения второго тура выборов главы государства. В то же время, заметил социолог, “однозначно понятно, что во второй тур с большим отрывом выходит ЯНУКОВИЧ”.

Относительно рейтинговых тенденций, эксперт отметил, что “ТИМОШЕНКО постоянно теряет (в январе 2008 года за нее готовы были проголосовать 25% избирателей), ЯНУКОВИЧ держится стабильно (в январе 2008 года - 20%), у ЯЦЕНЮКА было 0,8% – стало – 13,8%”.

Исследование проводилось 13-25 апреля 2009 года в 85 населенных пунктах. Были опрошены методом личного интервью 1000 респондентов, старше 18 лет. Ошибка выборки составляет +/- 4%.