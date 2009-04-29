Погранслужба усилила меры для предотвращения заноса свиного гриппа в Крым

Сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины усилили меры для предотвращения заноса свиного гриппа на территорию Крыма.

Об этом сообщила в пресс-службе Азово-Черноморского управления.

«Усилен контроль во всех пограничных населенных пунктах на участке ответственности Азово-Черноморского регионального управления для предотвращения контрабандного ввоза в Украину мяса и мясопродуктов, а также диких и домашних животных», - говорится в сообщении.

На морские суда и самолеты зарубежного следования пограничные наряды направляются только после заключения санитарного врача об отсутствии на борту инфицированных лиц и зараженных грузов. Крымские пограничники обеспечены индивидуальными средствами защиты, добавили в пресс-службе.

Специалисты обращают внимание на общее состояние пассажиров, которые прибыли из стран, где зафиксированы случаи заболевания. Кроме того, для выявления граждан, которые прибыли из стран риска, пограничники проводят опрос обслуживающего персонала международных рейсов. Особое внимание сотрудники погранслужбы обращают на ручную кладь.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилась информация об эпидемии свиного гриппа в Мексике. Число жертв свиного гриппа в Мексике достигло более 150-ти человек. Всего в Мексике, по данным властей, отмечено более 1615 случаев заболевания, предположительно, вызванного вирусом свиного гриппа.

В США зарегистрировано уже 48 случаев заражения новым видом вируса. Медики Далласа подтвердили смерть троих человек от вируса заболевания.

Случаи заражения свиным гриппом зафиксированы и в Европе – в Испании, Великобритании и Бельгии.

Источник в Сеуле подтвердил факт смерти гражданина Южной Кореи, скончавшегося от вируса свиного гриппа.

В Новой Зеландии зафиксировано 56 случаев возможного заражения свиным гриппом. В Австралии – 19.

В Бразилии число госпитализированных с подозрением на свиной грипп увеличилось до 11 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет «потенциал пандемии».