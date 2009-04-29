Вена – лидер по уровню жизни

Вена признана лидером по уровню жизни среди городов мира.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, Вена опередила Цюрих в рейтинге городов с наивысшим качеством уровня жизни населения.

Как свидетельствуют данные ежегодного исследования компании Mercer, на третьей позиции расположилась Женева, за которой следуют Ванкувер (Канада) и Окленд (Новая Зеландия), которые делят четвертое место.

В десятку также попали немецкие Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, а замыкают ее швейцарский Берн и австралийский Сидней.

Лидером среди городов США стала столица штата Гавайи - Гонолулу, занявшая 29-е место, Вашингтон и Нью-Йорк заняли 44-ю и 49-ю позиции соответственно.