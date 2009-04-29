44 студентам выплатили стипендию после вмешательства прокуратуры
09:33, 29 апреля 2009Крым
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Руководству ВУЗа внесено предписание
44 студентам Крымского инженерно-педагогического университета после вмешательства прокуратуры выплатили стипендию.
Университет не обеспечил выплату стипендии в минимально необходимом объеме 530 гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По результатам прокурорской проверки руководству ВУЗа внесено предписание об устранении нарушений требований законодательства.
"Задолженность перед учащимися полностью погашена, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщила пресс-служба.
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