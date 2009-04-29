44 студентам выплатили стипендию после вмешательства прокуратуры

Руководству ВУЗа внесено предписание

44 студентам Крымского инженерно-педагогического университета после вмешательства прокуратуры выплатили стипендию. Университет не обеспечил выплату стипендии в минимально необходимом объеме 530 гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По результатам прокурорской проверки руководству ВУЗа внесено предписание об устранении нарушений требований законодательства. "Задолженность перед учащимися полностью погашена, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщила пресс-служба.

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