В Севастополе не хватает школ для желающих учиться на украинском

В Севастополе на сегодняшний день потребность в обучении детей на украинском языке составляет около 6%, в то время как школ и классов, предоставляющих такую возможность, имеется всего лишь 3%.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Жанна СЛЮСАР.

"То есть, мы даже не удовлетворяем права той части населения, которая хотела бы обучать своих детей на украинском языке", - отметила она.

По информации Ж.СЛЮСАР, в Севастополе 69 общеобразовательных учебных заведений, при этом практически только одно - школа-интернат №7 - осуществляет обучение полностью на украинском языке, с 1-го по 11-й классы.

Говоря о перспективах расширения сети "украиноязычных" школ, Ж.СЛЮСАР отметила, что наиболее реально говорить о строительстве школы-коллегиума, которую в Севастополе уже давно называют "украинской", и подготовительные работы по ее созданию уже идут. "Это будет государственное учреждение, там все преподавание будет осуществляться на украинском языке", - сказала она.

Комментируя итоги состоявшегося в конце прошлой недели "общегородского родительского собрания", лейтмотивом которого было "неправомерное уменьшение количества часов обучения школьников на русском языке", и что тем самым якобы нарушаются права человека и основные свободы, заместитель начальника управления, в частности, отметила: "Система образования в городе как раз полностью реализует все права и свободы граждан города Севастополя на обучение на родном, русском языке". По ее словам, "нас упрекают в том, что мы, якобы, не содействуем в создании равных условий для изучения русского языка в Украине. Но, по-моему, у нас предоставлены равные возможности для изучения русского языка, а вот что касается украинского языка, то тут с реализацией прав есть проблемы, но почему-то об этом на ”родительском собрании” речь не шла".

По словам Ж.СЛЮСАР, действительно, в последнее время несколько снижено количество часов по русскому языку и литературе, "потому как наши дети изучают три языка: русский, украинский и один из иностранных. Но достаточно сравнить количество часов на изучение русского языка с количеством часов на изучение украинского языка, а также общее количество часов на изучение языка и литературы в Российской Федерации, и мы придем к интересным выводам: у нас недельная нагрузка по русскому языку и литературе с 1-го по 11-й класс - 56 часов, по украинскому языку - 59 часов. В Российской Федерации на русский язык и литературу отводится 59 часов. Как видим, не на много больше, чем на русский язык и литературу в Украине".

Получается, делает вывод заместитель начальника управления, "что в севастопольских школах на два славянских языка - очень близких по структуре и некоторым логическим взаимосвязям - отводится в два раза больше времени, чем, например, в школах РФ. Но почему-то об этом факте умалчивают, и я хочу, чтобы родители это знали".