В Украине женщин-госслужащих в три раза больше, чем их коллег-мужчин

В Украине по состоянию на конец 2008 года женщин - государственных служащих насчитывалось в три раза больше, чем мужчин-госслужащих, однако в высших руководящих органах власти - наоборот.

Как сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом идет речь в материалах Главного управления государственной службы Украины относительно оценки соотношения мужчины/женщины в контексте гендерной политики. Информация подготовлена по данным Государственного комитета статистики Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Министерства обороны.

Так, на 31 декабря 2008 г. в Украине насчитывалось 290 тыс. 765 государственных служащих, из которых женщин - 219 тыс. 200 человек, мужчин – 71 тыс. 565 человек, или, соответственно, 75,39% и 24,61%.

По оценкам Главгосслужбы, должностных лиц местного самоуправления насчитывалось 100 тыс. 582 человека, в том числе женщин – 76 тыс. 259, мужчин – 24 тыс. 323, или, соответственно, 75,82% и 24,18%.

Вместе с тем, в составе высших руководящих органов власти преобладают мужчины. Так, из 3 тыс. 834 человек аппарата центральных органов исполнительной власти 1 тыс. 972 (51,43%) составляют мужчины, 1 тыс. 862 (48,57%) – женщины.

В министерствах из 2 тыс. 39 человек руководящего состава 1 тыс. 58 (51,89%) – это мужчины, 981 (48,11%) – женщины; в государственных комитетах из 684 человек руководящего состава – 344 (50,29%) – мужчины, 340 (49,71%) – женщины.

В центральных органах со специальным статусом мужчины составляют 56,82%, или 279 из 491 человека руководящего состава, остальные – женщины.