Выпил водку – загремел в больницу

Прокуратура Керчи по материалам сотрудников налоговой возбудила уголовное дело по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта алкогольных напитков из недоброкачественного сырья.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, согласно выводам экспертизы, фальсифицированная водка содержит сивушные масла и сложные эфиры, не отвечает необходимым требованиям и представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Также установлено, что после употребления поддельной водки в больницу с отравлением попал житель Керчи.

Фальсификат изготавливала жительница города-героя. Подпольный цех работал у нее дома, поддельная водка реализовывалась по 7 грн. за бутылку емкостью 0,5 л.

В ходе осмотра водочного производства сотрудники налоговой милиции изъяли 125 бутылок фальсификата, более 30 литров спирта, крышки и т.д.