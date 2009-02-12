В Крым прибыл министр обороны РФ

В Крым прибыл министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, два российских самолета, на одном из которых прилетел глава российского военного ведомства, приземлились в аэропорту «Симферополь».

По данным информированного источника в командовании Черноморского флота Российской Федерации, после переезда в Севастополь А.СЕРДЮКОВ в штабе ЧФ РФ проведет служебное совещание. Других мероприятий в городе при участии российского министра, в том числе общения с прессой, не предусматривается.

У здания штаба ЧФ РФ собрался пикет, участники которого намерены выразить министру обороны свое несогласие с намерениями российского военного ведомства оптимизировать структуру флота и сократить значительную часть должностей офицеров.

Как планируется, сегодня же А.СЕРДЮКОВ отбудет в Россию.

Как сообщали ряд СМИ, на 10-12 февраля в Севастополе запланировано проведение выездной коллегии Министерства обороны РФ, во время которой будет рассматриваться вопросов о передаче украинской стороне некоторых объектов и предприятий Черноморского флота.

Как писала, в частности, газета «Новая», речь идет о судоремонтном заводе, спортивном клубе ЧФ и новом недостроенное жилье для моряков.