Конкурсы пельменей, домашних наливок и вин пройдут в Симферополе

14 февраля в Симферополе пройдет Республиканский фестиваль «Сибирские истоки и крымские традиции».

«Главная задача фестиваля - сохранение культуры и традиций народов Сибири и России, поддержка народного и семейного творчества, дальнейшее духовное сближение сибиряков и крымчан», - отмечается в сообщении пресс-службы Общественной организации «Землячество сибиряков в Крыму».

В рамках фестиваля пройдут конкурсы пельменей, пирогов, домашних наливок и вин. Кроме того, крымские сибиряки и гости фестиваля продемонстрируют творческие возможности и таланты в песенном и танцевальном жанрах.

В мероприятии планируется участие порядка 140 человек.

***Республиканская общественная организация «Землячество сибиряков в Крыму» создана в ноябре 2005 года. Сегодня землячество объединяет 1400 человек, а региональные отделения созданы в 12 регионах Крыма и 5 регионах Украины.