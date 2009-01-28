Россия не собирается отбирать у Украины Крым, уверен посол США

Российская Федерация не намерена отбирать у Украины Крым, такое мнение в интервью УНИАН выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям ТЕЙЛОР.

Вместе с тем, отмечает американский дипломат, российское влияние в Крыму "очень чувствуется".

Напомним, на минувшей неделе У.ТЕЙЛОР посетил Крым. В частности, в ходе визита на полуостров посол США обсудил с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО, первым вице-спикером автономии, лидером Русской общины Крыма Сергеем ЦЕКОВЫМ, представителем Президента Украины в Крыму Леонидом ЖУНЬКО иницитиву открыть в Симферополе американское представительство. Л.ЖУНЬКО инициативу поддержал, А.ГРИЦЕНКО призвал не спешить с открытием представительства, а С.ЦЕКОВ заявил, что существующая степень недоверия, прежде всего, в сфере российско-американских отношений, не позволяет крымчанам, большинство которых "относится к России как к своей исторической Родине", согласиться с открытием в Крыму "поста американского присутствия". Вице-спикер призвал руководство США пересмотреть свои внешнеполитические подходы.

"У меня были разговоры с крымчанами, в частности с официальными лицами, которые не хотели бы видеть американское консульство. Как аргумент на вопрос, почему бы они не хотели видеть наше консульство в Крыму, говорили, что американское правительство имеет не очень хорошие отношения с Россией. Такая аргументация мне показалась несколько странной. Вот такие вещи как раз и показывают, что в Крыму есть российское влияние", - сказал посол США.

При этом он считает, что Россия не собирается отбирать Крым. "Не думаю, что у правительства России есть какие-то намерения отобрать Крым. Я не вижу признаков этого", - сказал У.ТЕЙЛОР.