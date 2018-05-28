Посол США: Мы не поменяем наши принципы относительно Украины на транспортный коридор для Афганистана

В газовой войне проиграли больше россияне, именно Россия перекрыла газ... Я добился, чтобы в официальных бумагах название столицы Украины писали правильно...

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям Тейлор ответил на вопросы УНИАН. Господин Посол, сейчас идет очень много дискуссий на тему, кто проиграл и кто выиграл в глазах Запада в газовой войне. По вашему мнению, чьи репутационные потери больше? Мне приходится больше верить в то, что проиграли больше россияне. В конечном итоге все-таки выяснилось, что перекрыла газ одна страна – Россия. И именно эта страна навредила своей репутации как надежного поставщика.

Раньше Вы говорили, что Россия никогда не будет претендовать на Крым. Однако на днях, когда Вы посетили полуостров, людей, которые должны были бы быть заняты на работе, вдруг заинтересовало открытие американского консульства на полуострове. Они устроили митинг протеста... У Вас не изменилось мнение относительно России, относительно ее влияния и претензий на Крым? Мне всегда приятно посещать Крым. А этот визит был особенно интересен...

Если говорить именно о российском влиянии в Крыму, нужно сказать, что, безусловно, российское влияние там очень чувствуется.

Я имел разговоры с крымчанами, в частности с официальными лицами, которые не хотели бы видеть американское консульство, о котором вы упомянули.

Как аргумент на вопрос, почему бы они не хотели видеть наше консульство в Крыму, говорили, что американское правительство имеет не очень хорошие отношения с Россией.

Такая аргументация мне показалась несколько странной. Вот такие вещи как раз и показывают, что в Крыму есть российское влияние. И он чувствуется и среди выборных должностных лиц.

Однако не думаю, что у правительства России есть какие-то намерения отобрать Крым. Я не вижу признаков этого.

Относительно демонстрантов. Вы живете в демократической стране, потому у каждого есть право быть услышанным.

Ваши эмоции показывают, что эти протесты были для Вас смешными? Нет-нет. Я отношусь к ним совершенно серьезно. Я действительно верю в то, что они испытывают сильные чувства относительно будущего американского консульства в Крыму.

Я пытался им объяснить, что для открытия этого учреждения в Крыму есть четыре основные причины. Во-первых, мы хотим увеличить количество американских туристов, которые посещали бы Крым. Иногда американские туристы в Крыму попадают в ситуации, когда они нуждаются в помощи американского консульства, и наше представительство могло бы им помогать.

Во-вторых, мы бы хотели увеличить количество американских инвесторов в тамошнюю экономику. А инвесторам постоянно нужна наша помощь.

Мы также хотим увеличить объем наших программ помощи и программ сотрудничества в Крыму.

Когда я был в Крыму, то посетил там роддом, где американское агентство международного развития по программе, которую возглавляет француженка, проводит колоссальную работу по улучшению здоровья новорожденных. И мы хотели бы осуществлять больше таких программ. Мы могли бы этого достичь, если бы там у нас был свой офис.

У нас есть обменные программы со многими регионами Украины, но мы хотели бы увеличить их именно в Крыму. Опять же, этому посодействовало бы открытие нашего офиса.

Наконец – мы хотели бы понять крымчан лучше и, соответственно, чтобы крымчане поняли лучше нас. Если бы наш офис там был, то ежедневное общение приносило бы только позитив.

Это все я пытался объяснить людям в Крыму. Кое-кто воспринял, а кое-кто – нет.

Чем Вы объясняете российский антиамериканизм, который до сих пор лежит в основе российской политики? (Смеется). Для меня тяжело отвечать на этот вопрос, потому что я не работаю послом в России. По-видимому, уместнее будет спросить моего коллегу из Москвы, почему россияне не любят американцев.

Будет ли Россия, по вашему мнению, с приходом к власти нового президента США и дальше так активно эксплуатировать антиамериканские лозунги, как это было при Джордже Буше? Вскоре после избрания Барака Обамы президентом США, президент России Медведев выступил с достаточно резкой речью. В частности, в этой речи Медведев говорил о размещении ракет в Калининградский области. Но с течением времени, когда все привыкли к мысли о новом президенте США – кстати, президенте, который вызывает чрезвычайное восхищение во всем мире, – тон в Кремле намного улучшился. Мы уже видим признаки этого...

Убежден, что с приходом нового президента не только россияне, но и люди во всем мире улучшат свое отношение к американцам, они будут пытаться начать новую страницу в отношениях со США.

В конце 2008 года, то есть при Джордже Буше, была подписана украинско-американская Хартия о стратегически партнерстве. Будет ли развиваться оно и при Бараке Обаме? Да. Хартия была подписана госсекретарем США Кондолизой Райз и министром иностранных дел Владимиром Огризко.

Эта Хартия, в определенном смысле, инвентаризует общие интересы и ценности, которые разделяют США и Украина. Эти общие интересы и ценности остаются неизменными.

Во время президентской кампании Барак Обама говорил, что военное наращивание в Афганистане будет одним из его приоритетов. Но это будет сложно делать без транзита через Россию. Говорят, что россияне будут требовать в обмен на транзит отложить вступление Украины и Грузии в НАТО... Я с этим не соглашаюсь, и не соглашаюсь по двум причинам.

Во-первых, есть суверенное право Украины, которая сама определяет, в какие организации ей вступать. И Россия не должна иметь какого-то влияния на такие решения.

Для нас – это один из наивысших принципов.

Логистические и транспортные аспекты обеспечения военной операции в Афганистане важны для нас. Но это - лишь логистические, технические моменты, и они по свое важности никоим образом не приближаются к важному принципу уважения суверенитета, независимости и прав Украины.

Конечно, если россияне облегчат нам это задание, мы это воспримем как хороший шаг. Мы бы хотели сотрудничать с Россией в вопросе Афганистана. Но в любом случае мы не будем обменивать наши принципы на транспортный коридор.

Европейские эксперты вроде бы тоже советуют Бараку Обаме прекратить форсированное продвижение Украины и Грузии в НАТО, потому что этого, мол, не хочет Россия. Прислушивается ли он, по вашему мнению, к этим советам? Думаю, президент Обама соглашался и будет соглашаться с тем принципом, что выбор Украины – быть ей в НАТО или нет – полностью в руках украинского народа.

Страны-союзники из НАТО уже высказались в апреле прошлого года, если Украина окончательно определится, что она хочет в НАТО, то ее там только будут приветствовать.

Следовательно, сегодня вопрос заключается в том – думаю, президент Обама со мной согласится, – хотят ли сами украинцы этого присоединения. А мы знаем, что у украинцев есть определенные вопросы относительно НАТО.

Думаю, в Украине дискуссии относительно НАТО будут продолжаться еще несколько лет.

Если украинцы через референдум или через решение ВР решат вступать в НАТО, то Обама тоже их там будет приветствовать.

Но если украинский народ в своем решении скажет: «Нет, спасибо», – то США и Украина все равно будут стратегическими партнерами и друзьями.

Считается, что между старыми и новыми членами ЕС есть некоторый раскол в части отношения к американской международной политике. Старая Европа более холодно относится к Америке. Какая причина этого и изменится ли ситуация с приходом Барака Обамы? Начну со второй части вопроса – об изменениях. Изменения мы уже видим. Когда еще Обама был сенатором, он посетил Берлин, и вы, по-видимому, видели, каково было увлечение его визитом. Собрались огромное количество людей, чтобы послушать его. А Берлин является столицей одной из ключевых стран Старой Европы.

Тогда, когда он проводил этот визит, его целью как раз и было преподнести себя и наработать себе контакты со Старой Европой, а также со странами на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Обама тогда и позже, назначая членов своей администрации, продемонстрировал насколько он ценит союзы, партнерства и диалоги.

Думаю, что вскоре мы увидим изменения и в других частях Европы относительно США и администрации президента в частности.

Что касается причин разного отношения к американской политике... Безусловно, следует признать, что те страны Восточной Европы, которые возобновили свою полноценную независимость не так давно, говорю о Польше, Венгрии, Чехии, балтийских республиках, – особенно ценят ту помощь, которую им предоставляли США в утверждении этой независимости. В то же время некоторые страны Старой Европы, в частности Германия и Франция, не относились с большим энтузиазмом к расширению ЕС на восток.

Еще раз повторюсь, что президент Обама вместе со свою новой командой успешно будет перестраивать партнерство и дружбу со всеми частями Европы.

А что лично Вам нравится в Обаме? В Вашем кабинете еще нет его портрета. Да, у нас еще нет его портрета. В целом портреты первых лиц государства у нас висят на первом этаже (кабинет посла – на втором. – Авт.). Мы пока еще не получили портрет нового президента.

Я, как и практически все американцы, очень рад и взволнован тем, что Барак Обама является нашим президентом.

Обама продемонстрировал всему миру то, что в действительности имеет значение для Америки. Это реально сильный характер человека, его лидерские качества, интеллект.

Это чрезвычайно приятно для американцев. Думаю, это поможет имиджу США на международной арене.

А Вы не жалеете, что не были в Вашингтоне во время инаугурации своего президента? Нет, потому что у нас здесь был прекрасный праздник. Мы пригласили на него много украинцев: журналистов, бизнесменов, политиков и простых людей. Мы все вместе в прямом эфире смотрели трансляцию из Вашингтона.

В России в Интернет-пространстве распространяется мнение, что мировой кризис надуман американцами, чтобы ослабить Россию, сбив цены на нефтепродукты... То, какой вред нанес этот кризис всему миру и особенно США, – достаточный аргумент, чтобы считать подобные предположения абсолютно неадекватными...

Сейчас доллар исполняет роль мировой валюты. Изменится ли это после мирового кризиса? Экономический кризис отразился на многих валютах стран мира. Но еще до начала кризиса некоторые валюты планеты, имею в виду евро, уже начали набирать достаточно серьезного веса именно как международные валюты.

Думаю, этот процесс будет продолжаться.

Как по мне, после мирового кризиса увеличится кооперация, сотрудничество и координация в мире между экономиками, между министерствами экономики, между центральными банками стран с целью избежать подобных кризисов в будущем.

Вскоре заканчивается срок Ваших полномочий в должности посла в Украине. Скажите, пожалуйста, какие лучшие воспоминания останутся у Вас от пребывания в Украине? Да, в апреле я собираюсь отбывать. Должен сказать, что мой период пребывания здесь был для меня чрезвычайным. Всю мою жизнь я буду помнить людей, с которыми я здесь работал. Особо приятно будет вспоминать свои путешествия по Украине, во время которых я встречался с украинской молодежью.

Конечно, буду помнить, как принимал участие в учебе украинских парашютистов и прыгал с парашютом из украинского вертолета.

Буду помнить, как спускался в шахту на Донбасе.

Буду помнить наш общий полет с украинцами, когда мы приземлялись на палубу американского авианосца, который курсировал по Средиземному морю.

Следовательно, у меня есть неизгладимые впечатления.

Чего Вам не удалось сделать с того, что Вы хотели сделать? И что считаете своим самым большим достижением? Одна из вещей, которую я пытался сделать и которую пытались сделать мои предшественники, – это возобновить деятельность в Украине американского правительственного агентства, которое поощряет и способствует частным американским инвестициям в украинскую экономику. Это агентство называется «американская государственная корпорация страхования частных инвестиций за рубежом».

Оно свернула свою деятельность в Украине и не предоставляло страхования американским частным инвестициям уже на протяжении последних десяти лет.

Я работал над этим вместе со своими сотрудниками в посольстве, чтобы возобновить его деятельность, однако нам еще не удалось этого сделать. Однако у меня еще есть два месяца...

Нам удалось запустить интенсивный диалог с Украиной на очень высоком уровне. За время моего пребывания здесь в Украине работали правительства под руководством трех премьеров, из них двое посетили США. Президент Украины побывал несколько раз в США. Президент и вице-президент США побывали с визитами здесь. С визитами в Украину приезжали также министр обороны, министр образования, советник по вопросам безопасности. В то же время секретарь СНБО Украины несколько раз посещал США.

Все эти визиты и диалоги посодействовали очень хорошему взаимопониманию между США и Украиной в наших общих целях.

Это относительно высокого уровня работы.

Есть еще две небольших вещи, но которыми я очень горжусь. На протяжении семи лет, то есть еще до моего приезда сюда, американское посольство пыталось договориться о приобретении участка земли для строительства нового помещения посольства.

В этот дом, где мы находимся сейчас, мы въехали еще в 1992 году. Это бывшее помещение райкома партии. И мы очень быстро переросли возможности этого помещения. В итоге отделы посольств расположены сейчас в пяти разных домах.

Следовательно, мы пытались приобрести участок земли, возвести дом, где поместились бы все подразделения посольства. И я должен вам авторитетно заявить, что это очень тяжело иностранцам – приобрести землю в Киеве.

Как только я приехал в Украину, то поднял эту тему во время своей первой встречи с Ющенко. Я говорил об этом на встрече с прежним премьер-министром Ехануровым, прежним министром иностранных дел Тарасюком, с мэром Киева Черновецким. И в конце концов все согласились, и мы с мэром подписали контракт.

Мы планируем, что уже весной в этом году заложим первый камень нового американского комплекса. Второе самое большое достижение. Когда я сюда прибыл, официальное написание названия столицы Украины английскими буквами было Kiev. Перед этим было несколько попыток изменить это написание на Kyiv, однако безрезультатно.

Я взялся за это дело и добился его реализации. Теперь в американском правительстве пишут правильно, то есть так, как оно звучит по-украински – Kyiv.

Это такие небольшие, но, как по мне, важные, вещи.

Какой бы Вы дали совет своему преемнику? Я скажу своему преемнику, что Украина – это важная страна, это большая страна, прекрасная страна. Я скажу, что он (она ли) будет получать массу наслаждения, если будет путешествовать по Украине, встречаться с людьми, особенно с молодежью.

Я посоветую им просто наслаждаться пребыванием здесь.

Разговаривали Оксана Климончук и Владимир Ильченко