Причины взрыва в Евпатории будут выяснены уже в ближайшее время

Причины взрыва в жилом доме в Евпатории будут выяснены уже в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил председатель правительственной комиссии по вопросам выяснения причин этого чрезвычайного происшествия, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, “завалы разбирают уже на уровне подвального помещения”.

Первый вице-премьер с прискорбием констатировал, что не удалось спасти 27 человек, которые погибли в результате взрыва. По его словам, правительство оперативно сделало и будет делать все, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших, чтобы они не оставались один на один с бедой.

„Несмотря на то, что государство не виновато в этой трагедии (взрыв произошел в мастерской), правительство оперативно, на внеочередном заседании, выделило 70 млн. грн. на преодоление последствий взрыва в жилом доме в Евпатории”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр заверил, что „ни один человек, пострадавший в результате этой катастрофы, не останется без крыши над головой”. Он напомнил, что этот вопрос находится под личным контролем премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

По последним данным, в результате взрыва погибли 27 человек. Спасен 21 человек.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.