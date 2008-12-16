МВД не связывает всплеск преступности с финкризисом

Министерство внутренних дел фиксирует всплеск преступности в государстве, но он является сезонным, и в данное время нельзя говорить, что он является следствием экономического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о влиянии кризиса на рост преступности.

Он отметил, что увеличение количества краж с наступлением холодов является сезонным, потому что воры могут отобрать не только мобильный телефон у своей жертвы, но и еще какие-то вещи.

“Воры шапок были и во времена расцвета коммунистической власти, поэтому это (увеличение количества преступлений - УНИАН) не зависит от того (экономического кризиса - УНИАН)”, - сказал А.САВЧЕНКО.

С другой стороны, отметил заместитель министра, ухудшение материального положения может побуждать представителей определенных социальных групп к правонарушениям. Однако он категорически не соглашается с мнением о причастности к совершению преступлений людей, уволенных с работы из-за кризиса.

“Во-первых, это оскорбляет наших граждан. А во-вторых, люди, которые привыкли тяжело работать, а, как правило, они (уволенные - УНИАН) тяжело работают, - далеко не у каждого поднимется рука взять кастет или нож и выйти на широкую дорогу”, - отметил он.

В то же время, по словам А.САВЧЕНКО, обеспокоенность милиции вызывают другие категории граждан. Он сообщил, что в Украине официально зарегистрировано почти 240 тыс. хронических алкоголиков и более 150 тыс. наркозависимых, добавив, что по оценкам специалистов, эти цифры нужно умножить, по меньшей мере, на 10, чтобы получить действительное количество таких лиц. ”То есть, это миллионы людей, которые могут под воздействием кризиса, чисто физического, пойти на то, чтобы получить какие-то средства”, - сказал заместитель министра.

Говоря о статистике совершения правонарушений определенными категориями граждан, А.САВЧЕНКО отметил, что сегодня об этом говорить рано, потому что первые данные могут появиться лишь в январе по итогам декабря. Вместе с тем он сообщил, что еще в конце ноября министр поставил задачу вести соответствующий учет, чтобы установить, сколько преступлений совершили собственно безработные, а сколько – люди, вынужденно уволенные с работы из-за кризиса.

Сейчас же, по словам начальника милиции общественной безопасности, большинство задержанных нарушителей называют себя безработными, во избежание огласки по месту работы, а проверить эту информацию милиция практически не может. А.САВЧЕНКО привел пример, что во время эксперимента по изъятию автомобилей, припаркованных с нарушением правил в Печерском районе Киева, 90% водителей, оплатив штрафы, в протоколах указали, что являются безработными.