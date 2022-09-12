25 сентября в эфире марафона "Единые новости" (ICTV, Первый, Интер, Рада, 1+1), на телеканале М1 и на платформах медиапартнеров состоится трансляция телемарафона "Для детей ради будущего". Этот телемарафон - инициатива Всеукраинского благотворительного Таврического фонда (ВБТФ), который основан в 1998 году Николаем Баграевым. На протяжении 23-х лет ВБТФ занимается поддержкой детского творчества. Самым известным проектом Фонда является Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры", который был проведен уже 18 раз в г.Скадовск Херсонской области. В 2022 году фестиваль должен был состояться 19-й раз. Однако полноценное вторжение войск РФ на нашу территорию кардинально изменило планы и забрало сказку на берегу Черного моря у наших детей. Но у всех них есть общая мечта – они хотят вернуться домой и снова встретиться в мирном украинском Скадовске на "Черноморских Играх". И мы эту мечту обязательно осуществим.

Сейчас команда фестиваля при поддержке ВБТФ готовит телемарафон "Для детей ради будущего" с участием конкурсантов "Черноморских Игр" и популярных исполнителей современной украинской музыки. Марафон будет содержать сюжеты о детских судьбах и мечтах, концертные выступления юных артистов и совместные номера детей со звездами украинской музыки, комментарии известных общественных деятелей и представителей отрасли креативной индустрии, включения из разных уголков мира, где сейчас вынужденно находится большое количество украинских детей.

Мы, организаторы этого проекта, более 18 лет приучаем и привлекаем детей к благотворительности. "Дети детям" - именно этот принцип является философией проекта. Мы, взрослые, должны поддержать стремление юных певческих талантов Украины помогать своим сверстникам, пострадавшим от военных действий.

Видео дня

В телемарафоне "Для детей ради будущего" примут участие следующие украинские исполнители: WELLBOY, Артем Пивоваров, TARABAROVA, Ivan NAVI, Ирина Федишин, Виталий Козловский, KHAYAT, Друга Рика, БЕZ Обмежень, Александр Пономарев, Михаил Хома, KAZKA, Оля Цыбульская, Анна Тринчер, АНТИТЕЛА, МЯТА, Jerry Heil, ТНМК, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Тина Кароль, Evgeny Khmara, MONATIK, SERAFỲN, NK и участники фестиваля "Черноморские Игры": Соломия Лень, Денис Грищук, народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй", Артем Котенко, София Адамова, Анастасия Лаврентьева, Екатерина Манузина, Анастасия Мартынюк, Анастасия Завадская, Ренат Каражей, YAKTAK, Елена Усенко, Владислав и Богдан Кучеруки, Орест Макаренко, Марк и Герман Галатенко, Masha Danilova, Alex Back, Валерия Фурман, Анна Ткач, Дарья Реброва, Марта Веклич, Даниил Степанов, Артур Шум, Даниела Шапочникова, Полина Бабий, Ольга Гарбузюк, Анжелина Макфарлейн, Муаяд Абдельрахим, Дарина Красновецька, Георгий Синжеряк, Алина Валуйська, Александр Балабанов, школа мюзикла Павла Табакова, Есения Селезнева, Александра Данилова, Стефания Веклич, Диана Данилюк, Эмир Зейналов, Марта Самолюк, София Самолюк, Dj Polinka.

Телемарафон "Для детей ради будущего" состоится при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Медиапартнеры: ТАВР Медиа, РТМ Украина, 1+1 media. Интернет-партнер "Обозреватель".

Онлайн трансляция: платформа Киевстар ТВ, Obozrevatel. YouTube - 1+1, ТСН и Facebook 1+1.

Также во время телемарафона будет презентован проект Всеукраинского благотворительного Таврического фонда – краудфандинговую платформу DITY.HELP для сбора средств в помощь детям войны. Эту инициативу уже поддержали K-Fund, фонд "Можем вместе", ФК "Заря" Луганск, ВАМС (Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий UAM).