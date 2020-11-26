5 декабря Osocor Residence откроет для горожан зимнюю деревушку по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Отныне в столице появится собственный Хогсмид, где будет царить магическая атмосфера и волшебное настроение.

Огромная локация, летом радовавшая киевлян и гостей столицы качественным пляжным отдыхом в компании звездных артистов, с 5 декабря превратится в полную магии и волшебства зимнюю деревушку — Osocor Winter Village. Osocor Winter Village будто сошла со страниц книг о Гарри Поттере. Более того — здесь поселились колдуны и маги из того же городка Хогсмид. Ведь и до них дошла слава о масштабной столичной резиденции отдыха Osocor Residence.

В зимнее время знаменитый летний бассейн превратится в гигантский каток площадью 800 квадратных метров. В дополнение к нему здесь появятся и другие зимние развлечения: горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном.

Однако и это еще не все. Жители Хогсмида не оставят посетителей без мастер-классов по магии, зельеварению и другим волшебным практикам. Для этого AMAconcert создали в Osocor Winter Village атмосферные места отдыха в магических декорациях.

Посетить столичный Хогсмид можно уже с 5 декабря. Он будет открывать свои двери каждый день на протяжении 3 зимних месяцев. На основную развлекательную программу для семейного отдыха стоит заглядывать с 11:00 до 17:00. А уже с 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостей согреют зажигательные вечеринки с диджеями. Узнать, что и когда происходит в зимней деревушке, вы сможете на фейсбуке резиденции.

Встретимся в мире магов и волшебников в Osocor Winter Village!

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Автор: УНИАН