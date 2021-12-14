В 2019 году полностью остановлено строительство 40 домов "Аркады" (ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах").

07 апреля 2021 Министерство внутренних дел Украины, Министерство развития общин и территорий Украины, Служба безопасности Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), модератор решения социальной проблемы на базе Центра защиты киевлян Молчанова В.Б., ООО "STOLITSA GROUP", ОО "Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", народный депутат Украины Исаенко Д.В., Финансовая компания "Гарант Капитал" и Домостроительная компания "Фундамент" подписали Меморандум по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

По результатам проведенного аудита обнаружен дефицит средств на достройку объектов "Аркады" в размере 3,6 млрд грн. Меморандумом был заложен механизм покрытия дефицита – компании STOLITSA GROUP предоставляется право застройки 5 земельных участков на ж/м Осокорки-Центральные площадью 176 Га, а средства от продажи 10% площадей на данной территории передаются на достройку Аркады.

Государство Меморандумом гарантировало право компании STOLITSA GROUP осуществлять застройку данной территории и таким образом гарантировало инвесторам Аркады покрытие дефицита средств для достройки их объектов.

Однако, в судебных производствах находятся дела, в которых Киевский городской совет отрицает и пытается обжаловать право дальнейшей аренды данных земельных участков.

01 декабря инвесторы Аркады получили гарантии персонально от Киевского городского головы Кличко В.В., что эта проблема должна быть немедленно решена путем голосования депутатов Киевсовета за закрытие данных судебных производств.

16 декабря состоится очередное заседание сессии Киевского городского совета, в повестку дня которого должен быть включен и вышеупомянутый вопрос.

По этой причине инвесторы Аркады массово соберутся под стенами Киевского городского совета.

ИНВЕСТОРЫ ТРЕБУЮТ:

Выполнить взятые на себя по Меморандуму обязательства, а именно – принять меры по продлению договоров аренды земельных участков с такими кадастровыми номерами: 8000000000:9 :0013, 8000000000:96:001:0011, 8000000000:96:001:0010, 8000000000:96:001:0009, 8000000000:96:001:0008 путем принятия решения, направленного на закрытие судебных разбирательств по данным земельным участкам.

Инвесторы устали ждать, поэтому будут перекрывать Крещатик для обращения внимания о необходимости поддержки проекта решения депутатами Киевсовета.

ПЛАН МИТИНГА:

09:00 – сбор участников возле Киевского городского совета (г. Киев, ул. Крещатик, 36).

09:30 – начало митинга.

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Автор: Григорий Бондарь