9 и 10 октября в 19:00 в театре "Золотые ворота" состоятся показы первого премьерного спектакля нового 42-го сезона - #СЕЗОНА_БЛИЗКИХ_И_ДАЛЕКИХ (премьера состоялась ранее в сентябре). "ІН•ШІ" - провокационный, эмоциональный, честный спектакль, созданный литовской режиссеркой Андрой Кавалиускайте в рамках программы мобильности "Золотые ворота" открыты для мира ". Инициаторкой и продюсеркой проекта выступила директорка - художественная руководительница театра Ксения Ромашенко.

Жанр: сторителинг-концерт

Возрастное ограничение: 18+

Авторка и режиссерка: Андра Кавалиускайте

Адаптация текста: Марина Смилянец

Актеры: Анастасия Бабий, Богдан Буйлук, Артем Плендер, Дарья Твердохлеб, Лилия Цвеликова

Создан при поддержке Украинского культурного фонда и Посольства Литвы в

Украине.

"Наш театр работает с важными, социальными темами. Именно поэтому спектакли честные и откровенные, - говорит директорка-художественная руководительница "Золотых ворот" Ксения Ромашенко. Спектакль "ІН•ШІ" - о темах, которые не обсуждают вслух. О ситуациях, которые принято умалчивать. О проблемах, существование которых мы игнорируем. Цель театра - не молчать и не бояться говорить об отсутствии сексуального образования в Украине, что впоследствии приводит к ранним беременностям, опасным абортам и выкидышам, дальнейшим проблемам со здоровьем, упущенным возможностям и психологическим и ментальным болезням. Цель - напомнить, что жертва - не виновна. С громким призывом не закрывать глаза и не проходить мимо к нам обращается команда театра "Золотые ворота".

Даже в современном цивилизованном мире буквально каждый день кто-то из нас сталкивается с психологическим или физическим насилием. А в эпоху правления соцсетей с их полным отсутствием цензуры, кто-угодно в любой момент может стать жертвой буллинг, харассмента, газлайтинга.

Рассказывать истории своих героев актеры будут с помощью оригинальных музыкальных композиций - их, кстати, вы позже сможете прослушать еще раз с помощью специальных QR-кодов, анимационного видео-арта, контемпорари-хореографии и документальных видеохроник.

Принимая во внимание всю психологическую сложность спектакля и риски стать триггером для тех, кто пережил подобную историю в своей жизни, к сотрудничеству театром были привлечены Общественные организации и Социальные фонды, работающие с данной проблематикой. Их представители стали постоянной частью проекта. Контакты служб помощи всегда находятся в свободном доступе на сайте "Золотых ворот" и непосредственно в театре для всех, кто будет нуждаться в психологической или юридической помощи.

По словам директорки - художественной руководительницы театра, этим спектаклем театр прокладывает мост между проблемой и началом пути ее осознание и в будущем - решение. "Мы никого не обвиняем, но мы не хотим быть в стороне и молчать. Мы готовы говорить и искать выход вместе. "

Больше информации вы можете найти на официальных ресурсах "Золотых ворот":

https://zoloti-vorota.kiev.ua/

https://www.facebook.com/theatre.zv/

Автор: Иван Бойко